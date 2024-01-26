В детском саду под Псковом, где выявлена кишечная инфекция, нарушали санитарные нормы

Деятельность учреждения приостановили на семь дней

ПСКОВ, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора по Псковской области выявили нарушения санитарных норм в детском саду "Рябинушка" в Псковском районе, где у 20 детей была выявлена кишечная инфекция. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В детском саду, в том числе на пищеблоке, выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, которые способствовали распространению острой кишечной инфекции. При лабораторном обследовании у семи детей и одного сотрудника выявлен норовирус", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, деятельность детского сада приостановлена на семь дней. Заболевание у всех заразившихся протекает в легкой форме. При этом, по данным ведомства, в детском саду выявлено 18 случаев кишечной инфекции, в том числе у 1 сотрудника.

"За больными установлено медицинское наблюдение, все находятся на амбулаторном лечении. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий: лабораторное обследование сотрудников, контактных детей, отбор проб продовольственного сырья, пищевой и готовой продукции, воды, смывы с объектов внешней среды, дезинфекционные мероприятия", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба регионального комитета по здравоохранению сообщила ТАСС о том, что число детей с кишечной инфекцией увеличилось до 20. Изначально инфекция была выявлена у пяти детей.