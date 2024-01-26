В Тамбове арестовали нападавшую на посетителей ТРЦ 17-летнюю девушку

Ее заключили под стражу на два месяца

ТАСС, 26 января. Суд в Тамбовской области заключил под стражу на два месяца 17-летнюю девушку, нападавшую на посетителей торгово-развлекательного центра в Тамбове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, девушка вместе с группой подростков умышленно провоцировала конфликты с посетителями ТРЦ, в том числе с несовершеннолетними, оскорбляла их и била. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).