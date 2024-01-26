В Ленинградской области рассмотрят иск Родиона Газманова к "Экспресс-газете"

Поводом для иска стала публикация издания

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы передал в суд Ленинградской области иск Родиона Газманова о защите чести и достоинства к "Экспресс-газете - оnline". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Останкинский суд Москвы рассмотрел иск Газманова Родиона Олеговича к ООО "Норд групп" о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда. Поводом для иска стала публикация сетевого издания "Экспресс-газета - оnline", в которой, по его мнению, содержится не соответствующая действительности информация и формирует его негативный образ", - сказала представитель суда.

Суд определил передать иск на рассмотрение в Гатчинский городской суд Ленинградской области в связи с адресом ответчика.