В Москве полицейские привлекли к ответственности шесть человек за дрифт с фейерверками

Автомобили двигались по проезжей части с грубыми нарушениями ПДД

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности шесть человек, которые устроили дрифт на автомобилях на Вешняковской улице в Москве и выпускали фейерверки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, компания молодых людей на шести машинах устроила противоправное развлечение. Автомобили двигались по проезжей части с грубыми нарушениями ПДД. Кроме того, из дрифтующих машин запускались фейерверки. Правонарушение не осталось без внимания полиции. "Одна из машин была остановлена полицейскими возле дома №6 по Вешняковской улице. 21-летний водитель, не имеющий права на управление автомобилем, привлечен к ответственности", - сообщила Волк.

Позже сотрудники ГИБДД установили еще пятерых участников заезда. "В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях", - сказала официальный представитель ведомства.