В Кирове пресекли межрегиональный канал сбыта немаркированного алкоголя

Возбуждено уголовное дело

КИРОВ, 26 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту сбыта в Кирове немаркированной алкогольной продукции. Более 10 тыс. бутылок фальсификата на общую сумму более 9,7 млн рублей изъяли из незаконного оборота, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Кировской области пресечен межрегиональный канал сбыта немаркированной алкогольной продукции. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Сотрудниками УФСБ России по Кировской области лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Немаркированная алкогольная продукция в количестве более 10 тыс. бутылок на общую сумму более 9,7 млн рублей изъята из незаконного оборота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители региона через интернет приобретали немаркированную алкогольную продукцию в особо крупном размере, после чего незаконно сбывали ее на территории Кирова.