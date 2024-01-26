На телах погибших при крушении Ил-76 украинских пленных были татуировки, как у "азовцев"

Следователи обнаружили документы погибших при крушении

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ обнаружили документы погибших в крушении Ил-76 украинских пленных, на фрагментах их тел были такие же татуировки, как у бойцов полка "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Среди вещественных доказательств, которые уже приобщены к материалам уголовного дела, имеются документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих, подтверждающие их личности, а также сопроводительные документы ФСИН России", - говорится в сообщении. Также в СК РФ отметили, что на отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки. "Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе запрещенного полка "Азов", ранее допрошенных следствием в рамках уголовных дел", - сказали в ведомстве.