Суд рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Ивлеевой

Как сообщили в пресс-службе суда, он вновь не принял иск к блогеру на 1 млрд рублей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы принял иск на $1 млрд к МТС за организованную блогером Анастасией Ивлеевой скандальную вечеринку в декабре 2023 года, сообщили в пресс-службе суда.

"Исковое заявление Трещева А. С. к ПАО "МТС" о взыскании компенсации морального вреда в размере $1 млрд и перечислении ее в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" принято к производству", - сказали в суде.

К Ивлеевой суд снова не принял иск на 1 млрд рублей. "Таганский районный суд города Москвы возвратил исковое заявление Трещева А. С. к Ивлеевой А. В., поскольку из него не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков. Истцу разъяснено право обратиться в суд по месту жительства Ивлеевой", - добавила представитель суда.

Ранее Таганский суд Москвы отказался рассматривать коллективный иск к Ивлеевой и МТС. Аналогичный иск вернул заявителям и Хамовнический суд Москвы, поскольку ответчик не проживает на территории района Хамовники.

Скандальное мероприятие представляло собой презентацию фотографий, сделанных в 2022 году журналом Playboy. Основной задачей Ивлеевой было привлечение спонсорских интеграций, а именно компаний МТС и "Золотое яблоко". Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" были многие известные певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста он был вновь арестован за мелкое хулиганство на 10 суток.