Суд Москвы арестовал россиянина за сотрудничество с иностранной организацией

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отправил под стражу гражданина России за конфиденциальное сотрудничество с иностранной организацией. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Шатресову Д. А. в виде содержания под стражей", - сказали в суде.

Мужчина обвиняется по ст. 275.1 УК РФ (установление гражданином РФ сотрудничества на конфиденциальной основе с международной либо иностранной организацией в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.