В Краснодаре арестовали обвиняемого в убийстве женщины и двухлетнего ребенка

Он будет находиться под стражей до 25 марта

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Суд в Краснодаре в пятницу арестовал на два месяца 27-летнего жителя Адыгеи, обвиняемого в убийстве 28-летней жительницы Краснодара и ее двухлетней дочери, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Уголовное дело было возбуждено 25 января в отношении жителя Адыгеи после убийства женщины и двухлетнего ребенка в Краснодаре. Чтобы скрыть следы преступления мужчина поджег их квартиру.

"Прикубанским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 27-летнего жителя Адыгеи, обвиняемого по пунктам "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Рассмотрев материалы, суд счел необходимым ходатайство следствия удовлетворить и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 25 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Из представленных суду материалов следует, что вечером 23 января мужчина прибыл в квартиру по улице Заполярной в Краснодаре, где проживала его бывшая девушка. Во время конфликта он ударил ее по голове, затем задушил. Также он расправился и с двухлетней дочерью женщины. Затем мужчина вывез труп ребенка в поле на территорию Адыгеи, а квартиру девушки поджег.