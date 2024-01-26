Здание страховой службы в Нарбонне сгорело из-за действий французских фермеров

Протестующие свалили возле офиса Mutualit sociale agricole (MSA) кучу засохших виноградных лоз, которые затем подожгли

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Здание социальной страховой службы в Нарбонне на юго-западе Франции было практически уничтожено в результате пожара, который возник из-за действий протестовавших поблизости фермеров. Об этом сообщает региональная газета L'Indépendant со ссылкой на очевидцев.

По их словам, фермеры при помощи тракторов свалили возле офиса Mutualit sociale agricole (MSA) кучу засохших виноградных лоз, которые затем подожгли. Огонь перекинулся на здание, которое практически полностью выгорело, несмотря на усилия прибывших на место пожарных.

В результате происшествия никто не пострадал, сотрудники компании покинули офисы до начала пожара.

"Я не понимаю, в чем мы виноваты. Мы всегда делали все для аграриев", - заявила в эфире телеканала BFMTV глава регионального отделения MSA Софи Боннери, добавив, что за последние несколько дней провела множество встреч с представителями отрасли и всегда откликалась на просьбы оказать содействие.

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции на фоне недовольства работников отрасли падением доходов из-за инфляции и расширения импорта во Францию сельскохозяйственной продукции с Украины. Также аграрии выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов. По словам организаторов акций, протесты охватывают 85 из 96 департаментов страны.