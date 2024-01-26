В Горловке ДНР в результате подрыва на украинской мине пострадал человек

Мэр Иван Приходько уточнил, что он подорвался на мине типа "колокольчик"

ДОНЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Житель города Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) получил ранение в результате подрыва на украинской противопехотной мине. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

"На улице Переяславской (поселок шахты им. Гагарина) мирный житель Горловки получил ранения, подорвавшись на украинской мине типа "колокольчик", - написал он в Telegram-канале.

Украинские военные регулярно используют противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" для дистанционного минирования, в том числе населенных пунктов ДНР.