В Петербурге арестовали водителя автобуса, сбившего прохожих на тротуаре

Норкула Содиков будет находится под стражей до 23 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу водителя пассажирского автобуса, который 24 января на Васильевском острове выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Норкулы Содикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Содикову стражу по 23 марта", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 24 января около 16:00 мск на пересечении улиц Беринга и Наличной, автобус МАЗ под управлением Содикова ехал по маршруту № 152 со стороны Новосмоленской набережной. По версии следствия, 58-летний водитель проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, избрав скорость, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением автобуса. В результате мужчина на время потерял управление и выехал на тротуар, где совершил наезд на пятерых пешеходов, они, включая 16-летнего юношу, получили травмы разной степени тяжести.

Уголовное дело по ст. 264 УК РФ в полиции возбудили вечером того же дня, водителя признали подозреваемым и задержали, обвинение ему предъявили 25 января. Предварительной причиной аварии в ГУ МВД называли также состояние здоровья фигуранта.

В четверг пресс-служба ГСУ СК России по городу сообщила о возбуждении второго уголовного дела по факту инцидента - по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Перевозчик ООО "Домтрансавто" сообщал ТАСС, что компания сотрудничает со следствием, внутри организации проводят проверку всех обстоятельств ДТП. В фирме сообщили, что готовы оказывать необходимую помощь пострадавшим в стационаре до их полного выздоровления, а также содействовать им в получении предусмотренных страховых выплат.