В Нижнем Новгороде в ДТП столкнулись пассажирский микроавтобус и внедорожник

Информация о пострадавших уточняется

ТАСС, 26 января. Авария с участием микроавтобуса и внедорожника произошла в Нижнем Новгороде, сведения о пострадавших уточняются. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону.

"Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и внедорожника, сообщение о котором поступило в полицию сегодня в 17:41 мск", - отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. Предварительно установлено, что ДТП произошло на перекрестке улиц Львовской и Строкина.