На участках улиц в Туапсе в связи со сходом оползней ввели режим ЧС

Установлено круглосуточное дежурство, отметили в администрации города

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Власти города Туапсе Краснодарского края ввели в пятницу режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с активизацией оползневых процессов, угрожающих жилым домам. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"В целях устранения угрозы жизни и здоровью людей в связи с активизацией оползневых процессов с 17:00 26 января введен режим "Чрезвычайная ситуация" на участках улиц Калараша (дома № 1-А, 3-В, 3-А, 3/1, 5, 5-А) и Кириченко (дома № 7, 5, 8-В, 90, 90/1). Работает комиссия по обследованию жилых помещений, входящих в границы зоны чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жильцы одной из квартир дома Каралаша, 5 переселены в жилое помещение маневренного фонда.

На основании решения оперативного штаба для мониторинга ситуации установлено круглосуточное дежурство Спасательной службы Туапсинского района до локализации оползневых процессов. После стабилизации погодных условий власти примут меры по расчистке территории и выполнению комплекса аварийно-восстановительных работ, добавили в пресс-службе.

В Краснодарском крае до конца суток в пятницу действует штормовое предупреждение по непогоде: идут сильные дожди со снегом, порывы ветра местами достигают 22 метров в секунду, возможны подъемы уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок.