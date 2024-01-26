В Ростовской области арестовали обвиняемого в убийстве женщины и двух детей в 1999 году

Преступление было совершено мужчиной с тремя подельниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Волгодонской районный суд Ростовской области в пятницу по ходатайству следствия арестовал на месяц Дмитрий Василевского, обвиняемого в убийстве женщины с двумя детьми. Преступление было совершенно мужчиной с тремя подельниками в 1999 году, 25 лет он находился в федеральном розыске, сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По данным следствия, в 1999 году Василевский с тремя подельниками с особой жестокостью совершили преднамеренное убийство жительницы Волгодонска, ее несовершеннолетних сына и дочери с целью завладения имуществом женщины. Жертвы получили многочисленные травмы ножом и задушены. Убийцы забрали с места преступления 240 рублей и золотое кольцо стоимостью 1 тыс. рублей.

"Постановлением Волгодонского районного суда Ростовской области Василевскому Д. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия на 1 месяц, то есть по 23 февраля 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

Обвинение Василевскому, который находился в федеральном розыске 25 лет, было предъявлено по пунктам "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Трое подельников мужчины были осуждены ранее, добавили в пресс-службе.