В Петербурге произошел пожар в здании с магазином мебели и СТО

Сведения о пострадавших не поступали, сообщили в МЧС по городу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Пожар начался в здании площадью 1,8 тыс. кв. м, где расположены магазин мебели, а также станция техобслуживания в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания уточняется, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В здании размером 30 на 60 метров происходит горение. Площадь уточняется. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре по адресу: Невский район, улица Ванеева, д. 10, поступила 26 января в 18:33 мск. К ликвидации возгорания привлечено от МЧС 4 единицы техники и 19 человек личного состава.

Согласно открытым данным, в здании расположены магазин мебели, станция техосмотра, а также станция замены масла.