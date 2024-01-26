Со Шпигеля и Белозерцева взыскали 8 млрд рублей как полученные коррупционным путем

По данным Генпрокуратуры, владелец группы компаний "Биотэк" и экс-губернатор Пензенской области "договорились о совместном осуществлении предпринимательской деятельности в целях обогащения за счет бюджетных средств, выделяемых на поставку лекарств для нужд учреждений здравоохранения региона"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Взысканные судом по иску Генпрокуратуры РФ к владельцу группы компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и их соответчикам в доход государства 8 млрд рублей являлись средствами, "полученными коррупционным путем". Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"В ходе разбирательства доводы прокурора о допущенных ответчиками нарушениях антикоррупционного законодательства нашли свое полное подтверждение", - отметили в надзорном ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, Белозерцев и Шпигель, которому принадлежит фармацевтический холдинг "Биотэк", владеющий сетью аптек и заводами по производству лекарственных препаратов, "договорились о совместном осуществлении предпринимательской деятельности в целях обогащения за счет бюджетных средств, выделяемых на поставку лекарств для нужд учреждений здравоохранения региона". Как отметили в Генпрокуратуре,"при покровительстве Белозерцева руководителями областных медицинских организаций назначались подконтрольные Шпигелю лица, заключившие в обход конкурентных процедур с его компаниями более 5 тыс. госконтрактов, по которым за счет бюджета они извлекли доход в размере свыше 8 млрд рублей".

Октябрьский районный суд Пензы взыскал солидарно с Белозерцева, Шпигеля и их соответчиков более 8,1 млрд рублей. Заседания суда проходили в закрытом режиме. Ответчики не согласились с предъявленными требованиями.

25 января Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева и Шпигеля к 12 и 11 годам колонии за получение и дачу взяток соответственно, назначив им также штрафы в размере 450 млн рублей каждому.