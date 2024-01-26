В Нижнем Новгороде в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека

Среди них есть ребенок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде, сообщается в Telegram-канале Государственной инспекции труда региона.

Авария произошла вечером в пятницу на перекрестке улиц Львовской и Строкина. "Предварительно, пострадали четыре человека, включая ребенка. Водитель маршрутного такси при столкновении вылетел через стекло. Гострудинспекцией организовано взаимодействие с компетентными органами", - говорится в сообщении.

Сейчас по поручению руководителя госинспекции труда региона Ильи Мошеса устанавливаются обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений.