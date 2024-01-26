В Коми участников преступного сообщества "Ифы-Козлова" осудили на сроки от 15 до 27 лет

Всего в качестве фигурантов по уголовному делу проходили 29 человек

ТАСС, 26 января. В Коми суд приговорил лидера преступного сообщества "Ифы-Козлова" Юрия Козлова и его сообщников Александра Жемиса и Дмитрия Ренарда, обвиненных в убийствах и похищении людей, к 27, 21 и 15 годам лишения свободы в зависимости от тяжести вины. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Республике Коми.

"Приговором суда по совокупности преступлений с учетом предыдущих приговоров подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы: Юрию Козлову - сроком на 27 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Александру Жемису - сроком на 21 год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Дмитрию Ренарду - сроком на 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Дело еще одного участника банды - Евгения Кругова - было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он согласился сотрудничать со следствием. Он приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд признал доказательства, собранные следствием, достаточными для вынесения приговоров подсудимым. В зависимости от участия в преступлениях они признаны виновными в покушении на убийство, убийстве более двух лиц, сопряженным с похищением человека, похищении человека, совершенном с угрозой применения насилия, незаконном обороте оружия и других преступлениях.

Следствием и судом установлено, что в сентябре-октябре 1999 года лидеры банды решили убить воркутинского предпринимателя, лидера конкурирующей преступной группировки Александра Агаджаняна. В октябре 1999 года была совершена неудачная попытка покушения со стрельбой из автомата по автомобилю, в котором находился Агаджанян. В январе 2002 года последний был убит вместе с одним из членов его группировки с помощью взрывного устройства. В феврале 2002 года Кругов, Ренард и Жемис похитили и убили двух мужчин. В апреле того же года Кругова и Ренарда привлекли к убийству вдовы Агаджаняна, которая хотела отомстить за смерть мужа и ее несовершеннолетней племянницы.

О банде

Всего в качестве фигурантов по уголовному делу банды "Ифы-Козлова" проходили 29 человек. Ранее приговором суда лидер преступной организации Юрий Козлов и девятнадцать участников сообщества в зависимости от роли каждого признаны виновными в создании преступного сообщества и участии в нем, создании устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан и участии в ней, убийствах, покушениях на убийства. Им назначены наказания в виде лишения свободы сроками от 7 до 27 лет. В отношении пяти участников, с которыми были заключены досудебные соглашения, в 2014 году судом вынесены обвинительные приговоры, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 13 лет.

В июле 2021 года находившийся длительное время в международном розыске Алексей Казанцев, задержанный в октябре 2020 года, судом признан виновным в участии в банде "Ифы-Козлова" и осужден к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 350 тыс. рублей. Еще трое - один из лидеров Олег Ифа и два активных участника преступной организации Акакий Качарава и Сергей Ильин - находятся в международном розыске, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.