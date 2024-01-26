В ХМАО грузовик въехал в пассажирский поезд

По предварительной информации, пострадавших нет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 января. /ТАСС/. Грузовой автомобиль въехал в пассажирский поезд в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа. Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

"По предварительной информации, грузовик въехал в вагон пассажирского поезда в городе Мегион. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Сейчас людей переводят в другие вагоны поезда", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, инцидент произошел около 21:00 мск с составом пассажирского поезда Нижневартовск - Волгоград.