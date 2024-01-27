Во Франции протестующие фермеры сожгли отделение таможни

Префект департамента Гар Жером Боне осудил причиненные разрушения и сообщил, что начата процедура установления личности виновников

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Участники акций протестов фермеров во Франции подожгли отделение таможни в коммуне Ним на юге страны. Об этом сообщил в X (ранее Twitter) префект департамента Гар Жером Боне.

"Сегодня вечером с 19:15 на таможенном пункте в Ниме начался пожар, причиной которого, предположительно, стало проникновение людей на сельскохозяйственной технике", - написал он.

Боне уточнил, что здание горело больше часа и пожарные не могли справиться с огнем. Он "решительно осудил" причиненные разрушения и сообщил, что начата процедура установления личности виновников.

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции на фоне недовольства работников отрасли падением доходов из-за инфляции и расширения импорта в страну сельскохозяйственной продукции с Украины. Также аграрии выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги и проводят манифестации перед зданиями государственных органов. По данным Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA), по состоянию на вечер пятницы в протестах принимали участие 72 тыс. фермеров, которые выехали на дороги 85 из 96 департаментов на 41 тыс. тракторов.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь анонсировал серию мер по упрощению бюрократических процедур и защите работников сельскохозяйственной сферы в республике в ответ на озвученные ранее требования профсоюзов. Ближайшие три недели, по его словам, станут "месяцем упрощения" бюрократических процедур. Среди прочего Атталь упомянул и одно из главных требований фермеров - отказ от повышения цен на топливо для спецтехники. Комментируя массовые демонстрации фермеров, он заявил, что считает их гнев "здоровым", но выразил сожаление в связи с неоправданным насилием, которое применяют некоторые участники акций.