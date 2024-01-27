В Чикаго в результате стрельбы погибли два подростка

Когда ученики покинули школу, к ним подъехали две машины, из которых вышли несколько человек и открыли огонь, сообщило местное отделение телекомпании NBC

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщило местное отделение телекомпании NBC со ссылкой на полицию города.

По ее данным, жертвами стали двое учащихся в возрасте 16 и 17 лет. Когда они покинули школу, к ним подъехали две машины, из которых вышли несколько человек и открыли стрельбу. Пострадавшие были доставлены в больницу в критическом состоянии, медикам не удалось их спасти.

Полиция пока не сообщала о задержании подозреваемых или установлении их личности.

По факту произошедшего начато расследование.