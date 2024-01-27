В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли двое детей

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в Канске Красноярского края. Погибли двое детей, сообщили в СУ СК РФ по краю и Республике Хакасия.

"Предварительно, в результате пожара погибли 10-летняя девочка и 17-летний мальчик. Бабушка детей госпитализирована", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по факту гибели детей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Сообщение о пожаре поступило рано утром в субботу. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.