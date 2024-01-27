В Красноярске на школьника завели дело за ложное сообщение о теракте

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении подростка о ложном сообщении о теракте, оставленном в сообществе школы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

"В отношении школьника следственным отделом №9 СУ МУ МВД России "Красноярское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

23 января в мессенджерах стала распространяться информация о готовящихся мероприятиях, представляющих опасность для нескольких образовательных учреждений Красноярска. Официальными ведомствами информация была опровергнута, а 24 января в дежурную часть отдела полиции №9 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение от директора одной из школ города. "Он рассказал, что под публикацией о распространении фейков в официальном сообществе образовательного учреждения в соцсети неизвестный пользователь оставил комментарий, подтверждающий опасность причинения вреда школе", - уточнили в полиции.

В ходе обследования территории школы опасные предметы не обнаружены. Полицейские установили, что комментарий был оставлен с аккаунта, принадлежащего ученику школы. В квартире подростка изъяты мобильный телефон и компьютер.