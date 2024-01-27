В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в двойном убийстве

Решается вопрос его экстрадиции

АСТАНА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали на территории республики гражданина России, который подозревается в двойном убийстве на родине. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"На основании ориентировки главного управления уголовного розыска МВД РФ в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками пограничной службы Комитета национальной безопасности и криминальной полиции МВД Казахстана задержан гражданин России, подозреваемый в совершении двойного убийства матери и ее малолетней дочери 23 января в Новосибирске", - говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан оперативной группой полиции совместно с сотрудниками пограничной службы на пограничном посту в Туркестанской области, когда пытался на такси пересечь государственную границу.

В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос его экстрадиции в Россию.