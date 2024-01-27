В ДНР сообщили, что ВСУ нарастили удары по монастырю при помощи беспилотников

В оперативных службах региона отметили, что в результате одного из таких ударов колокольня получила повреждения

ДОНЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Украинские войска нарастили удары по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) при помощи беспилотников, сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.

"Последние недели по монастырю в Никольском усилились удары. Теперь при помощи БПЛА", - сказали в оперативных службах.

Там уточнили, что в результате одного из таких ударов повреждения получила колокольня.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь расположен вблизи Угледара. Ранее ТАСС сообщали в администрации Волновахского района о регулярных обстрелах монастыря со стороны ВСУ. По данным РПЦ, жертвами этих обстрелов стали сотрудники и насельники обители, а 80% строений монастыря повреждены и разрушены. Между тем, в монастыре по-прежнему проживают несколько десятков монахов.