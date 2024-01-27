Жительница Приамурья перевела мошенникам более 44 млн рублей

Ее обманули дважды

ТАСС, 27 января. Мошенники, действовавшие по телефону и через интернет, похитили у жительницы Амурской области более 44 млн рублей. Об этом сообщило территориальное управление МВД.

"62-летняя жительница Амурской области потеряла более 44 млн рублей, надеясь заработать на инвестициях. Сотрудниками МУ МВД России "Благовещенское" проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств хищения и установление лиц, причастных к совершению в отношении нее мошеннических действий. По заявлению женщины 1961 года рождения по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), возбуждены и расследуются два уголовных дела", - говорится в сообщении.

Потерпевшая сообщила полицейским, что 9 сентября 2023 года ей поступил звонок от неизвестного, который представился финансовым экспертом в сфере криптовалюты и предложил заработать на инвестициях. Женщина согласилась, действуя по инструкциям, она зарегистрировалась на указанном злоумышленником сайте и открыла там счет, на который перевела более 4 млн рублей. В дальнейшем вывести деньги с этого сайта ей не удалось, и, желая вернуть деньги, женщина нашла в интернете объявление об оказании юридической помощи.

Она оставила заявку на сайте организации, через некоторое время в одном из мессенджеров с ней связался представитель компании, который представился юристом. Женщина рассказала ему о мошенниках. В ходе переписки гражданин заявил, что в отношении брокерской компании, обманувшей амурчанку, было возбуждено уголовное дело и принято решение о возврате денежных средств. Женщина, следуя инструкциям неизвестного юриста и сотрудницы юридической компании, под предлогом возврата ей похищенных денег оформила на свое имя кредиты в различных банках, заняла деньги у знакомых и в течение трех месяцев перевела более 40 млн рублей на банковские карты злоумышленников, а когда поняла, что ее снова обманули, обратилась за помощью в полицию Благовещенска.