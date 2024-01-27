В Нижегородской области при пожаре в частном доме погибли трое детей

Их родителей госпитализировали

ТАСС, 27 января. В Борском районе Нижегородской области при пожаре в частном доме погибли трое детей, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, пожар произошел утром в частном доме в деревне Нечаево Борского района. Погибли трое детей 16, 10 и 8 лет. Их родителей доставили в больницу.

"По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрического или печного оборудования. С целью установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза", - говорится в сообщении.

Следователи СК продолжают работать на месте происшествия, устанавливаются все его обстоятельства.