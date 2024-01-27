На складе в Ульяновске, где взорвались газовые баллоны, произошло повторное возгорание

По данным главы города Александра Болдакина, воспламенилась подземная емкость с газом

УЛЬЯНОВСК, 27 января. /ТАСС/. Новое возгорание произошло на складе в Засвияжском районе Ульяновска. Об этом сообщил глава города Александр Болдакин в своем Telegram-канале.

"С утра ознакомился с ситуацией на складе, где вчера произошел пожар и взрыв газовых баллонов. Сегодня здесь произошло повторное возгорание, по всей видимости, воспламенилась подземная емкость с газом", - написал он.

Болдакин добавил, что участок оцепили, ситуация находится на контроле. "По словам представителей МЧС, тушить емкость смысла нет, ждем полного выгорания топлива", - уточнил он.

Глава города также отметил, что собственник бизнеса отрицает свою причастность к горящему имуществу. По информации Болдакина, с ним работают правоохранительные органы.