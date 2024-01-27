В Тюменской области в ДТП на федеральной трассе погибли два человека

Пострадали двое

ТЮМЕНЬ, 27 января. /ТАСС/. На 225-м км федеральной трассы Тюмень - Омск в Тюменской области произошло ДТП с участием двух большегрузов, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Трагедия [произошла] на 225-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Голышмановском городском округе. Погибли 39-летний водитель Great Wall, житель села Аромашево, и пассажирка этого автомобиля. 46-летнего и 49-летнего водителей большегрузов осмотрели фельдшеры скорой помощи, от госпитализации они отказались. Движение на федеральной автодороге ограничено, осуществляется в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, автомобиль Great Wall выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Mercedes. От удара Great Wall отбросило в кювет, по пути он задел большегруз Volvo.