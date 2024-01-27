Самолет S7 Москва - Анталья прервал взлет по техническим причинам

Как заверили в авиакомпании, воздушное судно должны заменить

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Самолет S7 рейса Москва - Анталья остановился во время набора высоты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово и вернулся на парковку, пассажиров вернули в аэропорт, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Капитан воздушного судна объявил, что взлет прервали по техническим причинам. Из видимых неполадок - местами внутри салона течет конденсат, в самолете установился легкий запах гари, сообщает корреспондент ТАСС.

Авиакомпания отложила взлет, планировавшийся на 07:55 мск, предварительно до 11:30 мск, пассажиров вернули в терминал аэропорта Домодедово и обеспечили питанием. По словам представителей авиакомпании, воздушное судно заменят.

Рейс планировался на самолете Boeing 373-800.