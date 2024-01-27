В Волгоградской области при пожаре в частном доме погиб ребенок

Пострадала девочка

ВОЛГОГРАД, 27 января. /ТАСС/. Ребенок 2021 года рождения погиб, его сестра пострадала при пожаре в частном дома в Калачевском районе Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В Калачевском районе возбуждено уголовное дело о гибели малолетнего в результате пожара. 27 января в одном из частных домовладений к переулке Хлебном хутора Ляпичев Калачевского района произошел пожар, в результате которого скончался малолетний мальчик 2021 года рождения. Девочка 2007 года рождения смогла выбраться, ей оказана медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что во время пожара матери в доме не было.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что загорелась кровля дома по всей площади. Пожарные ликвидировали горение, к месту направили специалистов испытательной пожарной лаборатории для установления причины пожара.