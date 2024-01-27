В одной из исправительных колоний Киргизии пресекли бунт заключенных

В ходе обыска у заключенных были изъяты 11 г различных наркотических веществ, 22 мобильных телефона, 120 колюще-режущих предметов и 146 других запрещенных предметов

БИШКЕК, 27 января. /ТАСС/. Бунт заключенных пресечен в одной из исправительных колоний в Киргизии. Об этом сообщила Служба исполнения наказаний министерства юстиции республики.

"Службой исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики в исправительном учреждении № 1 (ИК-1) было своевременно локализовано и пресечено групповое неповиновение осужденных в количестве 50-60 человек законным требованиям сотрудников учреждения", - говорится в сообщении.

В результате проведенных "следственно-оперативных и режимных мероприятий, включая общий обыск", были установлены и изолированы главные организаторы и "подстрекатели группового неповиновения".

В ходе обыска у заключенных были изъяты 11 г различных наркотических веществ, 22 мобильных телефона, 120 колюще-режущих предметов и 146 других запрещенных предметов. По этому факту начата доследственная проверка. "Обстановка в ИК-1 стабильная, учреждение функционирует в штатном режиме", - заверили в ведомстве.

О пострадавших в ходе массового неповиновения осужденных не сообщается. Исправительная колония № 1 находится в селе Молдовановка Чуйской области Киргизии.