В Псковской области в ДТП с автобусом погибли три человека

Пострадали пять

ТАСС, 27 января. В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Псковской области три человека погибли и пятеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"На 466-м км федеральной трассы М-9 "Балтия" на территории Великолукского района Псковской области произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение двух транспортных средств. Участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1998 года рождения и автобус ПАЗ, за рулем которого был 49-летний великолучанин. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры - женщина 1999 года рождения и двухлетний ребенок - от полученных травм скончались на месте, годовалый ребенок экстренно госпитализирован. За медицинской помощью также обратились четыре пассажира автобуса, они доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом.

По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию. На месте работает следственно-оперативная группа.