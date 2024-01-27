В Горячем Ключе из-за непогоды подтопило участки и размыло дорогу

В администрации города заверили, что работы по откачке воды продолжаются

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Ремонтные службы и спасатели устраняют подтопления на участках в Горячем Ключе Краснодарского края, где из-за непогоды подтопило территории и размыло дорогу. Об этом сообщили в администрации города.

"Работники Централизованной ремонтно-эксплуатационной службы до 5:00 откачивали воду на улице Пролетарской. На сегодня также запланированы работы на Советской/Нефтяников - прочистят ливнесток и приведут в порядок дорогу. На улице Лермонтова прокопают ливневку. Причиной подтоплений стали именно обильные осадки и переполненные ливневки, а не сильный подъем уровня воды в Псекупсе, который не достиг отметки "опасное явление", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что работы по откачке воды продолжаются и на других улицах города, также на улице Береговой отсыпают и уплотняют грунт на участке, где размыло дорогу.