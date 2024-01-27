В Кирове после спарринга умер 18-летний спортсмен

По факту смерти проводится доследственная проверка

ТАСС, 27 января. В Кирове 18-летний спортсмен получил травму головы во время тренировочного боя. От полученной травмы он умер, проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по области.

"26 января в спортивной школе "Юность" во время проведения тренировочного спарринга 18-летний спортсмен получил травму головы. Несмотря на помощь медиков, от полученной травмы он скончался в машине скорой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе.

По факту гибели спортсмена проводится доследственная проверка. На место происшествия выезжали специалисты аппарата следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточнили в Минспорта региона, 26 января в Кирове стартовали соревнования по смешанным единоборствам. "Все бойцы выступали в экипировке в соответствии с видом спорта, состояние [их] здоровья перед соревнованиями было удовлетворительное. Во время боя один из спортсменов 2005 года рождения, как предполагается, получил закрытую черепно-мозговую травму и потерял сознание", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что на соревнованиях дежурила бригада скорой медицинской помощи, которая сразу приступила к реанимационным мероприятиям. "Была вызвана бригада реанимации СМП, которая оперативно прибыла на место со всем необходимым медицинским оборудованием. Реанимационные мероприятия проведены силами двух бригад, но, к сожалению, спасти спортсмена не удалось. Констатирована смерть от неизвестной причины. Выражаем соболезнование родным и близким", - говорится в сообщении.