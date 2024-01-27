В Псковской области по факту ДТП с тремя погибшими возбудили дело

В аварии также пострадали пять человек, включая годовалого ребенка

ТАСС, 27 января. Уголовное дело возбудили в Псковской области по факту аварии, в которой погибли три человека и еще пять получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщали в УМВД, авария случилась на 466-м км федеральной трассы М-9 "Балтия" на территории Великолукского района. Участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ-2107 и автобус ПАЗ. Водитель легкового автомобиля и его пассажиры, женщина и двухлетний ребенок, погибли на месте ДТП, годовалого ребенка госпитализировали. За медицинской помощью также обратились четыре пассажира автобуса, их доставили в больницу. По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом.