В Китае зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Подземные толчки силой 2 балла также ощутили в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 27 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Китае. Подземные толчки силой 2 балла также ощутили в Алма-Ате. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

"Эпицентр землетрясения расположен в 257 км на юго-восток от города Алма-Аты на территории Китая. <...> Магнитуда MPV 5,5", - говорится в сообщении.

В субботу МЧС Казахстана сообщило, что с 23 января зарегистрировано на территории республики свыше 1,9 тыс. подземных толчков. Специалисты ведомства отметили, что сейсмическая активность обусловлена произошедшим на границе Китая и Киргизии сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана.

В министерстве пояснили, что обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков, что и наблюдается до сих пор. В свою очередь в департаменте по ЧС Алма-Аты отметили, что из произошедших с 23 по 26 января афтершоков 11 ощущались в мегаполисе, их сила составила 2 балла по шкале MSK-64.