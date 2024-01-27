Суд 26 февраля начнет рассмотрение иска активиста к клубу "Мутабор"

Заявитель иска неоднократно выступал против пропаганды нетрадиционных отношений, а также в защиту христианских православных ценностей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы 26 февраля проведет предварительные слушания по иску активиста о компенсации морального вреда к ООО "Арт центр", владеющему клубом "Мутабор", где в конце 2023 года прошла "голая вечеринка". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Лефортовский районный суд города Москвы зарегистрировал исковое заявление активиста из Тюмени о компенсации морального вреда с ООО "Арт центр". По мнению заявителя, проведение скандально известной вечеринки оскорбляет уважение ценности человеческой жизни", - сказала собеседница агентства.

В суде отметили, что заявитель иска ранее неоднократно выступал против пропаганды нетрадиционных отношений, в защиту христианских православных ценностей.

Ранее Лефортовский суд признал ООО "Арт центр" виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах) и назначил ему наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 дней, исчисляя его с 27 декабря 2023 года. Протокол в отношении заведения был составлен Роспотребнадзором.

Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестными его мотивы. Как позже стало известно, требование Роспотребнадзора о привлечении владельцев клуба к административной ответственности связано, в том числе с присутствием на этой вечеринке больного инфекционным заболеванием.

Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" были такие певцы и артисты, как Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста его вновь взяли под стражу за мелкое хулиганство на 10 суток.