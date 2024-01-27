На Кубани ввели режим ЧС в Красноармейском районе из-за подтопления хутора

Сформирован оперативный штаб под руководством главы района Юрия Васина

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Режим ЧС ввели на территории хутора Трудобеликовского Красноармейского района в Краснодарском крае из-за подтопления территорий, сообщили в оперативном штабе Кубани.

"В целях ликвидации последствий [возникшего] в результате продолжительных осадков подтопления придомовых и придворовых территорий в хуторе Трудобеликовском с 14:00 сегодняшнего дня на территории хутора введен режим "чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сформирован оперативный штаб под руководством главы Красноармейского района Юрия Васина, главе Трудобеликовского рекомендовали организовать круглосуточное дежурство, постоянный контроль за метеорологической ситуацией, а также задействовать все технические средства для откачки воды с подтопленных территорий и провести расчистку ливневой канализации.

"В повышенную готовность приведены аварийно-ремонтные бригады МП "ЖКХ" и ресурсоснабжающих организаций", - добавили в оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что ремонтные службы и спасатели устраняют подтопления на участках в Горячем Ключе Краснодарского края, где из-за непогоды подтопило территории и размыло дорогу.