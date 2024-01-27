На юго-востоке Ирана в результате нападения неизвестных погибли девять человек

Как уточняет агентство Mehr, жертвы не были иранцами

ДУБАЙ, 27 января. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли в результате вооруженного нападения неизвестных в городе Сиркан, расположенном в провинции Систан и Белуджистан рядом с ирано-пакистанской границей. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на местные источники.

По их сведениям, неизвестные открыли огонь по безоружным жителям города в субботу утром. Агентство отмечает, что жертвы нападения не были иранцами. Ни одна действующая в приграничных районах Ирана группировка не взяла на себя ответственность за атаку.