Трепова до вступления приговора в силу будет находиться в СИЗО в Петербурге

Ее уже доставили в СИЗО-5, сообщили в дежурной части учреждения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Дарья Трепова, приговоренная судом к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), и укрывавший ее Дмитрий Касинцев в соответствии с приговором суда до его вступления в законную силу будут находиться под стражей в следственном изоляторе №5 на Арсенальной улице в Санкт-Петербурге. В пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ответ на запрос ТАСС указали, что вопрос о направлении осужденных в колонию решается после того, как стороны процесса воспользуются правом обжаловать приговор.

"Этап в колонии России возможен только после вступления приговора в законную силу. После его оглашения у сторон есть право апелляции, обжалование займет время", - сказал представитель пресс-службы.

Информацию о том, что осужденных Трепову и Касинцева уже доставили в СИЗО-5, подтвердили ТАСС в дежурной части учреждения.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник сообщил о том, что планируется перевод Треповой в женскую исправительную колонию №2 в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области, а до вступления приговора в силу ее будут содержать в московском СИЗО-2 ФСИН России (Лефортово).

В соответствии со ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса РФ лица, приговоренные к лишению свободы, по общему правилу отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены. Но это положение не распространяется на осужденных за определенный перечень преступлений, в том числе терроризм (ст. 205 УК РФ). Таким образом, при вступлении приговора Треповой в законную силу она может быть направлена для отбывания наказания не по месту жительства или суда, а в одно из специально определенных исправительных учреждений ФСИН России.

Второй Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге 25 января признал Трепову виновной в теракте, ее приговорили к 27 годам заключения - это самый строгий приговор женщине в истории России. Также с Треповой взыскали 600 тыс. рублей штрафа. Касинцев, приговоренный судом к одному году и девяти месяцам колонии общего режима, после теракта укрывал Трепову в своей квартире вплоть до прибытия сотрудников правоохранительных органов, причем сначала сообщил им ложную информацию о том, что находится в жилище один.