Укрывателю Треповой Касинцеву потребовалась психиатрическая помощь после приговора

Как уточнили ТАСС в силовых структурах, у Дмитрия Касинцева в конвойном помещении случилась истерика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Психиатрическая помощь медиков потребовалась после оглашения приговора Дмитрию Касинцеву, который был взят под стражу в зале суда за укрывательство Дарьи Треповой, осужденной за совершение теракта в кафе Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский.

Как уточнили ТАСС в силовых структурах, у Касинцева в конвойном помещении случилась истерика.

"После того как Касинцева взяли под стражу в зале суда, он пришел в ужас от назначенного ему реального срока наказания, так как до конца не осознавал тяжесть вмененного ему. Уже в конвойном помещении у него случилась истерика, вследствие чего потребовалась психиатрическая помощь медиков. После того как врачам удалось стабилизировать психическое состояние Касинцева, его доставили в СИЗО, установив над ним повышенное наблюдение", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, после взятия под стражу Касинцев осознал, что не принял адекватного решения при сложившихся обстоятельствах, пряча Трепову у себя в квартире после теракта, и "глубоко переживал о произошедшем".