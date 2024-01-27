Житель Саранска убил двух мужчин после конфликта из-за громкой музыки

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 27 января. Житель Саранска убил двух мужчин, которые громко слушали музыку у многоквартирного дома. Возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Мордовии в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью у многоквартирного дома №19 на проспекте 50 лет Октября города Саранска обнаружены тела двоих мужчин. По предварительной информации, двое 28-летних мужчин распивали спиртные напитки в легковом автомобиле с громко включенной музыкой, что вызвало недовольство одного из жильцов вышеуказанного дома, 43-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что житель дома в ходе конфликта нанес молодым людям удары неустановленным предметом, они погибли на месте происшествия.

"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование данного уголовного дела взято прокуратурой района на контроль", - говорится в сообщении.