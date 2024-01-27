В Белгороде и Белгородском районе запускали сирену ракетной опасности

Губернатор региона Вячеслав Гладков призывал жителей не подходить к окнам

ТАСС, 27 января. Сирену ракетной опасности запускали в Белгороде и Белгородском районе, жителям было необходимо укрыться в помещениях или спуститься в укрытие.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Позже губернатор сообщил об отмене тревоги.

В новость были внесены изменения (21:33 мск) - добавлена информация об отмене.