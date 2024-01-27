В Ростове-на-Дону обрушилась стена в пятиэтажке

Из дома эвакуировали 80 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /ТАСС/. Жильцов эвакуировали из жилого пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону, где происходит обрушение стены первого подъезда.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"Ростов-на-Дону, ул. Нариманова 72/3, в 20:00 мск поступило сообщение о том, что происходит обрушение стены первого подъезда пятиэтажного, трехподъездного жилого дома. Проведена эвакуация 80 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дом отключен от газоснабжения.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что существует угроза обрушения подъезда.

"Есть угроза обрушения первого подъезда. На месте глава администрации района, представители отдела надзорной деятельности. Службы оповещены, ведется реагирование поисково-спасательных групп. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.