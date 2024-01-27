В Москве машина упала с моста в районе улицы Сайкина

Пострадавших нет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Автомобиль совершил выезд с проезжей части и упал с моста в районе улицы Сайкина в Москве, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, сегодня в районе улицы Сайкина произошло ДТП - выезд с проезжей части транспортного средства и опрокидывание с моста. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В телеграм-канале столичного департамента транспорта добавили, что обстоятельства произошедшего уточняются. "Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.