В Самаре возбудили дело после нападения на девушку-таксиста и ее подругу

Прокуратура взяла на контроль ход расследования

ТАСС, 27 января. Уголовное дело возбуждено в Самаре после нападения на девушку-таксиста и ее подругу, имеющих инвалидность. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

"Установлено, что пассажир, выходя из такси, повредил дверь машины. Девушка-водитель, имеющая нарушения слуха, попросила подругу подъехать для помощи в урегулировании конфликта. Мужчина, не желая погашения инцидента, причинил побои, высказал угрозу убийством и применил насилие в отношении ее подруги, также имеющей инвалидность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), ст. 116 УК РФ (побои), п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам).

"Сегодня уголовные дела соединены в одно производство. В настоящее время подозреваемый в совершении преступлений задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.