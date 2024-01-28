На Украине чиновника Минобороны обвинили в попытке украсть почти $40 млн

По данным Службы безопасности Украины, деньги предназначались для приобретения 100 тыс. минометных боеприпасов для Вооруженных сил страны

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение служащему Минобороны и еще нескольким подозреваемым в попытке украсть 1,5 млрд гривен (почти $40 млн) при закупке минометных снарядов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности при содействии Министерства обороны Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Документирование преступления происходило при содействии действующего министра обороны", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как указали в спецслужбе, злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд гривен на приобретении 100 тыс. минометных боеприпасов для ВС Украины. По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии снарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал".

После получения средств менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы на Украину. Однако компания не отправила ни одного снаряда, а полученные средства перевела на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах. Остальная часть суммы осталась на счетах украинской компании в одном из банков в Киеве, проинформировали в СБУ.

Следователи обвинили пятерых злоумышленников в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в составе организованной группы. В частности, обвинения предъявлены бывшему и нынешнему руководителям департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, руководителю и коммерческому директору компании "Львовский арсенал", а также их сообщнику - представителю иностранной коммерческой структуры. При этом в СБУ не уточнили их имена.

В ведомстве добавили, что один из фигурантов был задержан при попытке покинуть Украину, он заключен под стражу.