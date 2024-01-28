Самолет в Эр-Рияд экстренно сел в Анталье из-за сообщений о криках из багажного отсека

По информации портала Hava Sosyal Medya, сотрудники аэропорта не нашли источник шума

АНКАРА, 28 января. /ТАСС/. Пилоты авиалайнера турецкой авиакомпании Pegasus, летевшего из Стамбула в Эр-Рияд в Саудовской Аравии, приняли решение экстренно приземлиться в аэропорту Антальи из-за якобы доносившихся из грузового отсека криков "помогите". Об этом сообщил в субботу портал Hava Sosyal Medya, специализирующийся на новостях гражданской авиации.

Позднее он уточнил, что сотрудники аэропорта не нашли источник криков в грузовом отсеке экстренно приземлившегося в Анталье самолета. "Проверки в грузовом отсеке закончены. Никто не найден", - говорится в сообщении портала, размещенном в социальной сети X (ранее Twitter).

Hava Sosyal Medya также информировал, что для поисков был задействован мобильный рентгеновский аппарат.